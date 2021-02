SUTRA PROMJENLJIVO OBLAČNO SA SUNČANIM INTERVALIMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će preovladavati promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i temperaturom vazduha iznad prosjeka za ovo doba godine.

Ujutro će biti lokalno maglovito, u većini predjela sa promjenljivom oblačnošću, a od zapada, preko jugozapada do juga sa pretežnom oblačnošću, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar, južnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od dva do četiri na istoku, u sjevernom pojasu od šest do devet, a najviša dnevna od devet do 14, te lokalno na sjeveru do 17 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica nula, Rudo i Čemerno pet, Gacko i Višegrad šest, Kalinovik sedam, Nevesinje osam, Novi Grad i Srbac devet, Bileća, Srebrenica i Drinić 10, Han Pijesak, Prijedor i Sokolac 11, Zvornik 12, Foča i Bijeljina 13, Sarajevo, Mrkonjić Grad, Trebinje i Doboj 14, te Banjaluka 17 stepeni Celzijusovih.

