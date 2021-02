BRČKO: NAREDNOG PETKA PRVI “SUDŽUK FEST”

Prvi “Sudžuk fest” biće održan u Brčkom 12. februara, a ovoj manifestaciji odazvali su se proizvođači iz BiH, Srbije i Hrvatske, saopštili su organizatori.

U prostorijama “Voćnog kluba” iz Brčkog danas je organizovano ocjenjivanje kvaliteta 50 pristiglih uzoraka sudžuka, a rezultati će biti saopšteni narednog petka, na dan održavanja festivala.

Predsjednik stručnog žirija za ocjenjivanje kvaliteta sudžuka Sabina Operta rekla je da žiri ocjenjuje spoljašnji i izgled presjeka, miris, teksturu, ukus i aromu, te da je 20 najveći broj bodova kojim mogu ocijeniti jedan uzorak.

“Na osnovu osvojenih bodova sudžuk ćemo klasirati u `ekstra`, `prvu`, `drugu` i `treću` klasu, a one koje ne budu zadovoljile traženi kvalitet ići će u kategoriju `van klase`”, navela je Operta.

Ona je istakla da se kvalitet sudžuka pogoršao u posljednjih nekoliko godina jer sadrži nedovoljno proteina, svega 16 odsto, te da je ta količina propisana Pravilnikom o mesnim proizvodima.

Kvalitetan sudžuk, naglašava ona, ne bi trebao da ima manje od 22 odsto proteina, a potrebno je jasno definisati tradiconalnu i industrijsku proizvodnju.

“Proizvođači su dodali više masnoća, zbog čega je opao kvalitet sudžuka. Dodaju se i neki sastojci koji nisu karakteristični za sudžuk. NJegovi glavni sastojci su goveđe meso, goveđi loj, bijeli luk, crni biber i kuhinjska so. To je tradicionalan način, dok se u industrijskom kuhinjska so može zamijeniti nitritnom”, kaže Operta.

Predsjednik brčanskog “Voćnog kluba” Savo Lukić rekao je novinarima da će nagrade dodijeliti u kategorijama za najbolji sudžuk Brčko distrikta, BiH, Srbije i Balkana.

