SUTRA SUNČANO, NAVEČE KIŠA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti umjereno oblačno i toplo vrijeme, uz više sunčanih perioda, a uveče se očekuje kiša.

Ujutru će biti promjenljivo oblačno, na zapadu i jugu oblačnije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana preovladavaće i dalje toplo vrijeme za ovo doba godine, ali i vjetrovito.

Poslije podne i uveče moguće je jače naoblačenje sa jugozapada i zapada, koje će prvo usloviti kišu na zapadu i jugu, a u toku noći i u većini predjela.

Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a jak u južnim krajevima i na planinama.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do devet, na planinama od nula stepeni, a najviša dnevna od 11 do 16, na sjeveru i jugu do 18, na planinama od šest stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Najhadnije u 13.00 časova bilo je na Bjelašnici gdje je izmjeren jedan stepen, a Zenica je da 19 stepeni bila najtoplija.

Temperatura vazduha u ostalim mjestima: Čemerno

šest, Višegrad osam, Gacko i Kalinovik devet, Mrakovica i Rudo 10, Prijedor, Srbac, Novi Grad i Han Pijesak 11, Banjaluka, Doboj i Sanski Most 12, Gradačac 13, Bijeljina, Zvornik, Sokolac i Srebrenica 14, Bileća, Bugojno, Grude i Mostar 15, Trebinje, Bihać, Sarajevo i Tuzla 16, Mrkonjić Grad, Ribnik i Šipovo 17, a Neum i Foča 18 stepeni Celzijusovih.

/SRNA/