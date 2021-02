DO LJETA BI EPIDEMIJA MOGLA BITI POD KONTROLOM

Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar smatra da bi Srbija, ako se građani vakcinišu i nastave da budu disciplinovani, mogla da do ljeta stavi pod kontrolu epidemiju virusa korona.

“To znači da ćemo imati dobru situaciju i da razmišljamo o onome o čemu nismo mogli. Moći ćemo da razmišljamo o odlasku na more. To zavisi od nas, imamo šansu, na dobrom smo putu”, rekao je Lončar novinarima u Beogradu, nakon što je revakcinisan na Institutu “Torlak” u Beogradu.

Lončar je, kada je riječ o proizvodnji ruske vakcine “sputnjik ve” u Srbiji, rekao da će se to znati do petka ili subote, kada ruski stručnjaci posjete Institut “Torlak” u Beogradu i obiđu pogone.

“Prva faza podrazumeva da dođe većinom gotova supstanca. `Torlak` već ima iskustva sa tim. Za nas je izazov druga faza. Za prvu fazu `Torlak` ima, kupili smo dve mašine. Imamo bočice i aparate, ostalo je samo da se nabavi /oprema/za obeležavanje bočica”, rekao je Lončar.

Prema njegovim riječima, pretpostavke su da se za dva do tri mjeseca počne sa jednim dijelom proizvodnje – da većinom dođe gotova supstanca, a u Srbiji da se pakuje.

“To je prva faza za koju bi bili spremni da krenemo. Za nas je izazov druga faza da krenemo od semena da pravimo. Petak ili subota je dan kada ćemo imati preciznije informacije”, rekao je Lončar.

On je podsjetio da je danas zvanično počela revakcinacija, ali i da se nastavlja sa vakcinacijom, kao i da je do sada vakcinisano 557.000 građana Srbije.

/SRNA/