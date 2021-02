SUTRA PROMJENLJIVO OBLAČNO I BEZ PADAVINA

U BiH sutra će preovladavati promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme i hladno, uz dalji porast dnevne temperature.

Ujutro će biti veoma hladno sa umjerenim do jakim mrazom, uz promjenljivu oblačnost, na sjeveru i zapadu oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne će biti manje oblaka, a sve više sunčanog vremena.

Duvaće slab vjetar, zapadnog i sjeverozapadnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus osam do minus tri, na planinama od minus 12, a najviša dnevna od minus tri do dva, na sjeveru i jugu lokalno i do sedam Celzijusovih stepeni.

Temperatura vazduha izmjerena danas u 13.00 časova: Bjelašnica minus 16, Kalinovik i Čemerno minus pet, Gacko i Sokolac minus tri, Han Pijesak minus dva, Mrakovica minus jedan, Nevesinje nula, Sarajevo jedan, Bijeljina, Višegrad, Drinić i Zvornik tri, Bileća, Novi Grad i Prijedor četiri, Banjaluka, Doboj i Zenica pet, Trebinje šest, Mostar sedam i Neum osam stepeni Celzijusovih.

/SRNA/