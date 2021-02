NOVAK ĐOKOVIĆ DEVETI PUT U FINALU AUSTRALIJAN OPENA

Najbolji svjetski teniser Novak Đoković po deveti put se plasirao u finale prvog teniskog grend-slem turnira sezone, Australijan opena.

U prvom muškom polufinalu, Đoković je bio sjajan i ubjedljiv protiv Rusa, Aslana Karaceva, rezultatom 3:0, po setovima 6:3, 6:4, 6:2.

U prvom setu igralo se gem za gem, do sredine tog dijela igre, da bi Đoković napravio presudni brejk, koji mu je donio set i vođstvo.

U drugom setu bila je još bolja igra srpskog tenisera, kada je poveo sa 5:1, napravivši dva brejka, ali je onda Rus uzvratio jednim brejkom, čak je na 5:4 za Novaka, u trenucima kada je po drugi put servirao za set, imao dvije brejk prilike, ali je Srbin pokazao zašto je vladar svjetskog tenisa.

Đoković se izvukao iz te neprijatne situacije, osvojio gem i poveo sa 2:0.

Treći set je počeo idealno, brejkom Đokovića i od tog trenutka puna kontrola nad setom, nad mečom je već vladao, do kraja uspijeva da napravi još jedan brejk i onda na svoj servis, sa dva asa završava meč za ubjedljivih 3:0.

Što se ruskog tenisera tiče, on može da bude itekako zadovoljan svojim ovogodišnjim nastupom u Melburnu, jer mu je ovo prvi turnir, na kom je zaigrao u glavnom žrijebu, bilo da je u pitanju ATP Tur, bilo neki od grend-slem turnira, prošao je kvalifikacije, stigao do polufinala, što nikome nikad nije pošlo za rukom u istoriji i na sve to je zaradio samo na Australijan openu više nego u čitavoj dosadašnjoj karijeri, a 27 mu je godina.

Plasmanom u polufinale, Karacev je obezbijedio skok sa 114. na 42. mesto ATP liste, a na putu do završnice je imao nekoliko velikih teniskih “skalpova”, jer je pobijeđivao redom: Italijana, Đanluku Magera, pa Belorusa, Jegora Gerasimova, zatim Argentinca Dijega Švarcmana, Kanađanina feliksa Ože-Alijasima i konačno Grigora Dimitrova.

Novak Đoković se tako plasirao u deveto finale u Melburnu. Svaki put do sada, kada je došao do finala na Australijan openu, uzeo je titulu.

Rival u finalu biće mu pobjednik meča Stefanos Cicipas – Danil Medvedev, momci koji će sigurno biti među teniserima koji će vladati svjetskim tenisom, kada se velika trojka povuče.

Obojica su u odličnoj formi, posebno Medvedev, dok je Cicipas u četvrtfinalu izbacio Rafaela Nadala, nakon velikog preokreta i poslije 0:2 u setovima.

Drugo polufinale je na programu sutra, a finale muškog dijela turnira je u nedjelju.

