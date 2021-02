DA LI VAKCINISANI PRENOSE ZARAZU?

Naučnici još nemaju odgovor na pitanje da li vakcine protiv virusa korona, uz to što sprečavaju mogućnost teže zaraze vakcinisanog lica, sprečavaju da ta osoba prenese zarazu na druge?

Ako vakcine koje se daju širom svijeta ne sprečavaju samo pojavu simptoma kod vakcinisane osobe, već i uništavaju virus, koji onda više ne mogu širiti – to bi značajno usporilo zaraze u društvima i ubrzalo povratak normalnom životu.

Kolektivni imunitet postiže se kad je većina stanovništva /procjenjuje se da je to 60-80 odsto populacije/ razvila odbranu od virusa bilo vakcinacijom ili tako što je preboljela bolest i stekla imunitet.

Izvor zabrinutosti predstavlja mogućnost da vakcine sprečavaju bolest, hospitalizaciju i smrt vakcinisane osobe, ali da nedovoljno sprečavaju širenje virusa na druge, ističe savjetnik britanske Vlade za zarazne bolesti Piter Ingliš.

U takvom scenariju društva bi bila suočena sa mogućim dugotrajnim nošenjem maski, fizičkom distancom i drugim mjerama ograničenja sve dok se ne bi potpuno završile kampanje imunizacije stanovništva.

Ipak, nedavne studije daju razlog za optimizam.

Istraživanje koje je obuhvatilo cijelo škotsko stanovništvo od 5,4 miliona lica, od kojih je petina dobila najmanje jednu dozu vakcine, pruža podatke da vakcinacija sprečava pojavu virusa u više od 90 odsto slučajeva.

Studija objavljena u časopisu “NJu Inglend žurnal of medisin” koja je uporedila dvije grupe u Izraelu, od kojih je jedna sa 600.000 vakcinisanih, a druga sa 600.000 nevakcisanih, pokazuje da je pao i broj novih slučajeva zaraze među vakcinisanim, i to do 92 odsto među onima koji su primili drugu dozu prije najmanje sedam dana.

To znači da oni neće biti kliconoše, odnosno da neće prenosti virus.

Ipak, stvarni nivo zaštite možda nije tako visok jer Izrael ne traga sistematski za testiranjem lica bez simptoma, priznali su autori studije.

Vjerovatno je da su im promakli neki asimptomatski slučajevi, ali su rezultati, bez obzira na to, ohrabrujući.

Teško je dobiti odgovor na pitanje koliko je ljudi bez simptoma, a potencijalne su kliconoše, navode naučnici.

Ograničeni podaci koji su sada na raspolaganju ukazuju na to da će vakcinacija makar djelimično smanjiti širenje zaraze, a trenutno traju istraživanja koja će na to baciti više svjetla, prenosi “NJujork tajms”.

