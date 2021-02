SUTRA PROMJENLJIVO SA SUNČANIM INTERVALIMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti svježije i promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.

Pretežno vedro vrijeme očekuje se ujutru na jugu, a u ostalim predjelima umjereno oblačno. Tokom dana biće promjenljivo sa sunčanim periodima, najviše na jugu, a od centralnih predjela ka istoku oblačno. Uveče se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti, saopšteno je Republičkog hidrometeorolokog zavoda.

Temperatura će biti nešto niža nego prethodnih dana. Jutarnja će se kretati od nula do šest, na planinama od minus četiri, a najviša dnevna od pet do 11, na jugu i jugoistoku do 15, na planinama od dva stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu jaka bura.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok je u Hercegovini vedro.

Najtoplije danas je bilo na hercegovačkom području gdje su u 13.00 časova u Trebinju izmjerena 22 stepena, Grudama 21, a 20 u Mostaru.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Mrakovica i Han Pijesak pet, Mrkonjić Grad i Bihać osam, Sanski Most, Kalinovik, Ribnik, Sokolac i Čemerno devet, Prijedor, Srebrenica, Gradačac i Tuzla 10, Banjaluka, Bijeljina, Novi Grad, Srbac i Šipovo 11, Doboj, Sarajevo, Zenica i Bugojno 13, Višegrad i Rudo 15, Foča 16, Neum 18 i Bileća 19 stepeni.

