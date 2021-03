KON: VANREDNO STANJE NEMA ALTERNATIVU

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da uvođenje vanrednog stanja u Srbiji nema alternativu.

Kon je upozorio da “ovo nije nikakva igra” i da se mora prekinuti lanac transmisija virusa i zaštititi životi ljudi, a rezultat jedino može dati potpuno sprečavanje kontakata.

On je za RTS istakao da je medicinski dio Kriznog štaba tražio vanredno stanje i zatvaranje svega osim apoteka, prehrambenih radnji i pumpi za gorivo.

Kon je napomenuo da medicinski dio Kriznog štaba jasno zna da je ovakva mjera ekonomski udar, ali da je, bez obzira na to, ovo mjera koja štiti živote.

“Predlog je da mora da se zabrane nezaštićeni kontakti inače ćemo puknuti k`o zvečka i tek tada će biti jasno šta to znači kad pukne zdravstveni sistem”, upozorio je Kon.

Član Kriznog štaba kaže da je više puta naglašavao da će značaj vanrednog stanja da se shvati tek u narednom periodu.

“Suština je što čitava Evropa to nije shvatila na taj način kako je bilo neophodno. Biće analiza, razmena mišljenja, možda će to ličiti na prepucavanja, ali to preispitivanje je neophodno, ne radi istorije nego znanja u budućnosti kako se ponašati u sličnim situacijama”, navodi Kon.

On je istakao da postoji mali procenat ljudi koji ugrožava sve ostale i izrazio frustriranost činjenicom da neki ljudi ne razumiju da je ovo smrtna bolest.

“Virus je svuda oko nas. Niko ne razume kad se kaže da je virus u cirkulaciji”, navodi Kon.

/SRNA/