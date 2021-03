SUTRA SUNČANO I TOPLIJE

U BiH sutra će biti pretežno sunčano i malo toplije vrijeme sa temperaturom od četiri do osam, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti pretežno vedro i veoma hladno vrijeme sa umjerenim do jakim mrazom, uz mogućnost prolazne sumaglice i magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna jutarnja temperatura biće od minus šest do nula, na planinama od minus 10 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana preovladavaće sunčano vrijeme uz malu dnevnu oblačnost.

Duvaće vjetar promjenljivog smjera, u Hercegovini jugozapadni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha danas u 13.00 časova: Bjelašnica minus 11, Ivan-sedlo minus tri, Kalinovik minus dva, Sokolac minus jedan, Han Pijesak nula, Srebrenica jedan, Mrkonjić Grad i Bugojno dva, Sarajevo i Tuzla tri, Foča, Gradačac i Zenica četiri, Višegrad i Doboj pet, Banjaluka, Prijedor, Bijeljina i Bihać šest, Bileća i Mostar 11, te Trebinje i Neum 15 stepeni Celzijusovih.

/SRNA/