ZLOČIN U GRBAVICI I DALJE BEZ SUDSKOG EPILOGA

Na današnjem parastosu u Grbavici Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović izrazio je uvjerenje da će zločinci koji su masakrirali 13 srpskih boraca iz ovog naselja, izaći pred lice pravde.

Milunović je naveo da su zločin počinili pripadnici tzv. Armije BiH, ali da do sada, iako je to više puta ponovljeno, niko za to nije odgovarao.

Predsjednik brčanske Skupštine Siniša Milić podsjetio je da se svake godine ljudi okupljaju da bi odali poštu onima koji su dali žiovte za srpski narod i RS, ali i da bi uputili vapaj praovsudnim instituicjama i BiH i Brčko distrikta, da pruže satisfakciju i žrtvama i njihovim porodicama kao i cijelom srpskom narodu.

U Boderištu kod Brčkog, istaknuto je i ovom prilikom, zarobljeno je 8. marta 1993. godine 13 srpskih boraca iz Grbavice. Bez obzira na dogovorenu razmjenu, Srbi iz Grbavice su masakrirani i ubijeni.