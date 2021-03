SVEČANOM SJEDNICOM OBILJEŽENA GODIŠNJICA BRČKO DISTRIKTA BIH

Povodom obilježavanja 21. godišnjice od osnivanja Brčko distrikta BiH danas je održana svečana sjednica u brčanskom Domu kulture, na kojoj su se prisutnima obratili gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić, njegov zamjenik Anto Domić, predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Siniša Milić te supervizor za Brčko Michael Scanlan.

Svečanoj sjednici, koja je održana uz poštivanje svih epidemioloških mjera, su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti te institucija distrikta Brčko.

Esed Kadrć: Intenzivno radimo na svim pravcima djelovanja nove Vlade

„ Dvadeset i jednu godinu posle smo se opredijelili da napravimo značajniji iskorak kako bismo ispunili nadanja stanovnika ove lokalne zajednice. Potencijala imamo, resurse imamo ali ovih dana radimo i na osposobljavanju i traženju dodatne snage koja će nas pokrenuti. Mislim da smo na dobrom pravcu da sve što smo pred sebe kao zadaće postavili, a danas je 48 dana nove Vlade, uz snažnu podršku parlamentarne većine u Skupštini distrikta Brčko možemo i realizovati“, istakao je u obraćanju medijima gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić.

On je dodao da Vlada radi na regalutivno-pravnom okviru, te predlaže Skupštini prilično složene i teške zakone ali, kako je naveo, jako korisne za budućnost ove zajednice.

„ Radimo intenzivno na projektima infrastrukture koji su neophodni ovoj lokalnoj zajednici da bi ovaj grad bio gradom u punom smislu te riječi i da bi imao sve neophodne sadržaje koji građanima trebaju. Treći i najvažniji pravac je stvaranje uslova za nove investicije. Mijenjamo Zakon o javnoj imovini, a nastavljamo ubrzano aktivnosti na realizaciji poslovne inicijative STUDEN & CO Holding“, dodao je gradonačelnik Kadrić.

Siniša Milić: Realizacija opštih ciljeva uslov za dalji napredak distrikta Brčko

„ Dvadeset i jedna godina je iza nas, nešto kraće distrikt postoji i kao ustavna kategorija. Dakle, i ta spoljna dimenzija njegovog postojanja nije upitna. Distrikt Brčko uživa podršku i povjerenje i entiteta sa kojima dijeli ustavno političu egzistenciju i nadležnosti u složenoj državnoj strukturi BiH. Uživamo i neskrivenu podršku međunarodne zajednice ali rezultati očigledno nisu adekvatni svim tim očekivanjima, naročito ne očekivanjima građana. Kada govorimo o onome šta nas očekuje, jasno je da je neophodan dodatni unutrašnji konsenzus da bi ova politička zajednica funkcionisala i razvijala se u pravcu u kome se to od nje očekuje“, istakao je predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Siniša Milić.

Milić je naglasio da vrijeme koje je pred nama treba da bude ispunjeno realizacijom opštih ciljeva koji će integrisati sve posebne interese Srba, Bošnjaka, Hrvata i ostalih građana, kao uslova za dalji napredak i opstanak distrikta Brčko.

„ Prvi zadatak jeste da vratimo povjerenje građana u institucije vlasti, a to ćemo najlakše uraditi transparentnim procedurama i radom svih nosilaca izvršnih i zakonodavnih funkcija. Mislim da se nalazimo na dobrom putu. Niz zakonskih projekata koji su od intreresa za lokalnu zajednicu su u proceduri donošenja. Kada je riječ o Skupštini mi smo se na samom početku rada novog saziva opredijelili za ono što se zove proceduralna demokratija, a to je da se zakoni donose po unaprijed predviđenim procedurama, u dva čitanja uz jednake šanse svih da daju svoj doprinos u donošenju odluka. To je važan segment vladavine prava koja je nezaobilazan za ono što planiramo da činimo u narednom periodu“, zaključio je predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH. .

Anto Domić: U ovom mandatu ćemo napraviti značajan iskorak

„ Distrikt je 21 godinu prolazio kroz različite faze i imao određene cljeve uspostave i stabiliziranja. Sad je pred nama faza koja zahtjeva razvoj. Mi kao lokalna zajednica sa posebnim alatima koje su nam date za upravljanje ovim prostorom i ovlastima koje imamo smo dužni u ovom razvojnom periodu okrenuti se brzim i prilagodljivim odlukama i rješenjima koji će privući investitore, ali je nužno i donijeti odluke i propise koji će nas izliječiti od negativnih pojava koje naše javno mijenje pripisuje Brčko distriktu, od korupcije, nepotizma, neprimjenjivanja zakona do neadekvatne javne uprave. Nakon toga će sigurno porasti povjerenje i optimizam stanovnika ali i investitora“, rekao je Anto Domić, zamjenik gradonačelnika distrikta Brčko.

On je dodao da je važno istaći da je Brčko uistinu multietnička zajednica u kojoj svi dijelimo i dobro i zlo.

„ U ovom trenutku imamo puno primjedbi na naš način upravljanaj distriktom, ima puno dobrih stvari koje smo uradili ali one se ne računaju. Gladamo u probleme i siguran sam da ćemo u ovom mandatu napraviti značajan iskorak i da ćemo promjeniti imidž distrikta i uistinu postati ono što smo svi željeli, a to je lokalana zajednica kao primjer svim drugima“, zaključio je Domić.

Supervizor Michael Scanlan: Nadam se da je danas novi početak distrikta Brčko

„ Danas je ono što se nadamo da možemo nazvati sasvim novim početkom za Brčko distrikt. Zadnje dvije godine vidjeli smo neke pozitivne korake koji su donijeli transparentnost i bolje upravljanje. Ali i dalje je dug put pred nama ukoliko želimo da se ljudi u Brčkom uvjere da mogu imati povjerenje u svoje lidere i izabrane predstavnike. Danas sam čuo opredjeljenost lidera da to i urade, a to znači brzo, transparentno, efikasno djelovanje za dobrobit svih u Distriktu“, istakao je supervizor za Brčko Michael Scanlan.

On je dodao da su na potezu poslanici i njihova spremnost da podrže planove rukovodstva distrikta.

„ Vidjećemo koliko su poslanici spremni podržati njihove planove. To će moći pokazati ukoliko još ovog mjeseca usvoje Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Međunarodna zajednica je spremna učiniti što se od nje očekuje ali samo ako lideri i izabrani dužnosnici obave ono što oni treba da obave“, zaključio je supervizor Scanlan.

Свечаном сједницом обиљежена годишњица Брчко дистрикта БиХ

Поводом обиљежавања 21. годишњице од оснивања Брчко дистрикта БиХ данас је одржана свечана сједница у брчанском Дому културе, на којој су се присутнима обратили градоначелник Брчко дистрикта БиХ Есед Кадрић, његов замјеник Анто Домић, предсједник Скупштине Брчко дистрикта БиХ Синиша Милић те супервизор за Брчко Мајкл Сканлан.

Свечаној сједници, која је одржана уз поштивање свих епидемиолошких мјера, су присуствовали представници извршне и законодавне власти те институција дистрикта Брчко.

Есед Кадрћ: Интензивно радимо на свим правцима дјеловања нове Владе

„ Двадесет и једну годину после смо се опредијелили да направимо значајнији искорак како бисмо испунили надања становника ове локалне заједнице. Потенцијала имамо, ресурсе имамо али ових дана радимо и на оспособљавању и тражењу додатне снаге која ће нас покренути. Мислим да смо на добром правцу да све што смо пред себе као задаће поставили, а данас је 48 дана нове Владе, уз снажну подршку парламентарне већине у Скупштини дистрикта Брчко можемо и реализовати“, истакао је у обраћању медијима градоначелник Брчко дистрикта БиХ Есед Кадрић.

Он је додао да Влада ради на регалутивно-правном оквиру, те предлаже Скупштини прилично сложене и тешке законе али, како је навео, јако корисне за будућност ове заједнице.

„ Радимо интензивно на пројектима инфраструктуре који су неопходни овој локалној заједници да би овај град био градом у пуном смислу те ријечи и да би имао све неопходне садржаје који грађанима требају. Трећи и најважнији правац је стварање услова за нове инвестиције. Мијењамо Закон о јавној имовини, а настављамо убрзано активности на реализацији пословне иницијативе STUDEN & CO Holding “, додао је градоначелник Кадрић.

Синиша Милић: Реализација општих циљева услов за даљи напредак дистрикта Брчко

„ Двадесет и једна година је иза нас, нешто краће дистрикт постоји и као уставна категорија. Дакле, и та спољна димензија његовог постојања није упитна. Дистрикт Брчко ужива подршку и повјерење и ентитета са којима дијели уставно политичу егзистенцију и надлежности у сложеној државној структури БиХ. Уживамо и нескривену подршку међународне заједнице али резултати очигледно нису адекватни свим тим очекивањима, нарочито не очекивањима грађана. Када говоримо о ономе шта нас очекује, јасно је да је неопходан додатни унутрашњи консензус да би ова политичка заједница функционисала и развијала се у правцу у коме се то од ње очекује“, истакао је предсједник Скупштине Брчко дистрикта БиХ Синиша Милић.

Милић је нагласио да вријеме које је пред нама треба да буде испуњено реализацијом општих циљева који ће интегрисати све посебне интересе Срба, Бошњака, Хрвата и осталих грађана, као услова за даљи напредак и опстанак дистрикта Брчко.

„ Први задатак јесте да вратимо повјерење грађана у институције власти, а то ћемо најлакше урадити транспарентним процедурама и радом свих носилаца извршних и законодавних функција. Мислим да се налазимо на добром путу. Низ законских пројеката који су од интререса за локалну заједницу су у процедури доношења. Када је ријеч о Скупштини ми смо се на самом почетку рада новог сазива опредијелили за оно што се зове процедурална демократија, а то је да се закони доносе по унапријед предвиђеним процедурама, у два читања, уз једнаке шансе свих да дају свој допринос у доношењу одлука. То је важан сегмент владавине права која је незаобилазан за оно што планирамо да чинимо у наредном периоду“, закључио је предсједник Скупштине Брчко дистрикта БиХ.

Анто Домић: У овом мандату ћемо направити значајан искорак

„ Дистрикт је 21 годину пролазио кроз различите фазе и имао одређене цљеве успоставе и стабилизирања. Сад је пред нама фаза која захтјева развој. Ми као локална заједница са посебним алатима које су нам дате за управљање овим простором и овластима које имамо смо дужни у овом развојном периоду окренути се брзим и прилагодљивим одлукама и рјешењима који ће привући инвеститоре, али је нужно и донијети одлуке и прописе који ће нас излијечити од негативних појава које наше јавно мијење приписује Брчко дистрикту, од корупције, непотизма, непримјењивања закона до неадекватне јавне управе. Након тога ће сигурно порасти повјерење и оптимизам становника али и инвеститора“, рекао је Анто Домић, замјеник градоначелника дистрикта Брчко.

Он је додао да је важно истаћи да је Брчко уистину мултиетничка заједница у којој сви дијелимо и добро и зло.

„ У овом тренутку имамо пуно примједби на наш начин управљанај дистриктом, има пуно добрих ствари које смо урадили али оне се не рачунају. Гладамо у проблеме и сигуран сам да ћемо у овом мандату направити значајан искорак и да ћемо промјенити имиџ дистрикта и уистину постати оно што смо сви жељели, а то је локалана заједница као примјер свим другима“, закључио је Домић.

Супервизор Мајкл Сканлан : Надам се да је данас нови почетак дистрикта Брчко

„ Данас је оно што се надамо да можемо назвати сасвим новим почетком за Брчко дистрикт. Задње двије године видјели смо неке позитивне кораке који су донијели транспарентност и боље управљање. Али и даље је дуг пут пред нама уколико желимо да се људи у Брчком увјере да могу имати повјерење у своје лидере и изабране представнике. Данас сам чуо опредјељеност лидера да то и ураде, а то значи брзо, транспарентно, ефикасно дјеловање за добробит свих у Дистрикту“, истакао је супервизор Мајкл Сканлан.

Он је додао да су на потезу посланици и њихова спремност да подрже планове руковoдства дистрикта.

„ Видјећемо колико су посланици спремни подржати њихове планове. То ће моћи показати уколико још овог мјесеца усвоје Закон о спречавању сукоба интереса. Међународна заједница је спремна учинити што се од ње очекује али само ако лидери и изабрани дужносници обаве оно што они треба да обаве“, закључио је супервизор Сканлан.