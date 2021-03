ON LINE KONFERENCIJA GRADONAČELNIKA SA USPJEŠNIM MLADIM LJUDIMA IZ BRČKOG

Sagovornici gradonačelnika Brčko distrikta BiH Eseda Kadrića na on line konferenciji o temi „Priče o uspjehu“ danas su bili mladi ljudi porijeklom iz Brčkom, uspješni iz oblasti nauke, umjetnosti i sporta.

Jasmin Šabanović, 1990. godište javio se iz Londona, a pohađa Queen Mary University kao dobitnik Chevening stipendije koju dodjeljuje britanska Vlada. Haris Salkić sa Mašinskog fakulteta u Sarajevu prvi je pobjednik takmičenja u poslovnim idejama „Sarajevo biznis foruma“, a želja mu je osnovati proizvodnju robotske ruke. Nada Stjepanović proglašena je studenticom godine na The City College of New York i polako ostvaruje svoj san radeći na Filmskoj akademiji u New Yorku. Zorka Stojanović javila se iz Brčkog, a višestruki je prvak države i svjetski šampion u MMA 2015. godine. Aleksa Gavrić studira Computer Science u Rochesteru, NY, radi u IT centru Simon Business School, i nekadašnji je đak brčanske Gimnazije. Nikola Spasojević je na doktoriskim studijama iz Kompjutacionih nauka, inžinjerstva i matematike Univerziteta u Teksasu.

Mladi ljudi iz svih krajeva svijeta gradonačelniku Esedu Kadriću predstavili su svoje ideje ali i iskustva koja su imali obrazujući se i živjeći u Brčkom. Između ostalog, prijedlozi se odnose na stipendiranje doktorskih nauka za ljude sa područja distrikta, osnivanje fonda za naučno istraživački rad i osnivanje inkubatora za mlade gdje bi mogli razvijati svoje ideje.

Gradonačelnik Kadrić je istakao da je bilo zadovoljstvo slušati razmišljanja mladih ljudi.

„Veoma je korisno slušati ono što imate da kažete. Ponosni smo što širom svijeta imamo ambasadore našeg grada poput vas, koji njeguju prave vrijednosti, rade na svom obrazovanju ali i na sebi u svim sferama života. Svi vaši prijedlozi će biti izneseni na kolegijumu Vlade kako bi o njima razgovarali i institucionalno te našli načina da podržimo mlade ljude na njihov putu ka uspjehu“, poručio je gradonačelnik Kadrić.

Konferencija „Priče o uspjehu“ organizovana je u okviru obilježavanja 21. godišnjice Brčko distrikta BiH.