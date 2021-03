SUTRA MOGUĆA KIŠA, SUSNJEŽICA I SNIJEG

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično uz povremenu kišu i pljuskove, a u višim predjelima moguća je susnježica i snijeg.

Ujutro će biti pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom ili susnježicom u višim predjelima, na krajnjem jugu i sjeverozapadu sa manje oblaka.

Na jugu će biti suvo i sa sunčanim periodima. Do večeri i dalje mjestimično sa padavinama.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus tri do dva, na planinama od minus pet, a najviša dnevna od jedan do šest, na sjeveru i jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

Temepratura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus devet, Čemerno i Han Pijesak minus jedan, Sokolac nula, Mrakovica dva, Nevesinje tri, Sarajevo četiri, Mrkonjić Grad i Srebrenica pet, Drinić šest, Višegrad sedam, Bileća i Zvornik osam, Banjaluka, Prijedor i Trebinje devet, Bijeljina i Doboj 10, Mostar 11, Novi Grad 12 stepeni Celzijusovih.

/SRNA/