BRČKO: ODRŽANO PREDAVANJE O TEMI POSTA

Post je duhovni trening kojim čovjek trenira svoju slobodnu volju kako bi se mogao oduprijeti grijehu, iskušenju i svemu onome što se susreće u savremenom svijetu, rekao je protojerej stavrofor Aleksandar Reljić.

Reljić, koji je održao predavanje o temi posta, ispovijesti i pričešća, istakao je da ako čovjek može da kaže sebi da ne jede mrsnu hranu i ne konzumira određena pića, onda će sigurno moći i da se suprotstavi iskušenjima duhovnog tipa.

“Post podrazumijeva tjelesnu i druhovnu stranu. Tjelesna strana upravo jeste to da se odričemo određene hrane i pića kako bismo se vježbali u poslušnosti prema Bogu, ali i samokontroli. Duhovni post podrazumijeva ono što je najvažnije, a to je da činimo djela milosrđa prema svojim sugrađanima, braći, sestrama, porodici. To su najvažnije hrišćanske vrijednosti kojima je Gospod uslovio i spasenje”, rekao je Reljić novinarima.

On je napomenuo da cilj hrišćanskog života treba da bude, prije svega, ljubav i briga prema svakom čovjeku bez obzira koje vjere i nacije pripada, koju boju kože ima.

“Kruna svih naših ovozemaljskih podviga jeste da se pričešćujemo i sjedinjujemo sa tijelom vaskrsloga Gospoda koji je jedini put istine i života”, poručio je Reljić.

Reljić je napomenuo da je post prva zapovijest Božija, koji je uveden još u raju kada je Bog Adamu i Evi zabranio da jedu plodove sa drveta poznanja dobra i zla, te da je kasnije, kroz crkvu post definisan na malo drugačiji, suptilniji način.

On je podsjetio da je u ponedjeljak, 15. marta, počeo četrdestodnevni vakršnji post i da danas imamo četiri velika posta i nekoliko jednodnevnih postova.

Predavanje je održano sinoć u Kulturno-administrativnom centru “Patrijarh srpski Pavle” u Brčkom, uz pridržavanje epidemioloških mjera i uz blagoslov NJegovog preosveštenstva episkopa zvorničko-tuzlanskog Fotija.

Organizator je bila Crkvena opština Brčko.

Bilo je to prvo predavanje duhovne tribine “Patrijarh srpski Pavle”, a svako naredno biće organizovano po potrebi, poručili su organizatori.

/SRNA/