SUTRA PROMJENLJIVO OBLAČNO, UZ SUNČANE PERIODE

U BiH sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz dnevnu temperaturu od tri do devet, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana biće promjenljivo oblačno, bez padavina, uz sunčane periode, više na sjeveru i jugu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro će biti promjenljivo do umjereno oblačno, na jugu vedro, dok je na planinama moguće provijavanje snijega.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus četiri do tri, na jugu od jedan do pet, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus osam, Han Pijesak i Čemerno minus jedan Kalinovik, Sokolac i Ivan sedlo nula, Gacko, Srebrenica i Sarajevo dva, Drinić i Mrakovica tri, Nevesinje i Rudo četiri, Višegrad, Zvornik, Bugojno i Tuzla pet, Bijeljina, Mrkonjić Grad, Foča, Jajce, Livno i Zenica šest, Šipovo i Gradačac sedam, Ribnik i Drvar osam, Doboj i Sanski Most devet, Banjaluka, Bileća, Novi Grad i Bihać 10, Prijedor, Srbac i Trebinje 11, Grude i Mostar 12, Stolac 13 i Neum 15 stepeni Celzijusovih.

/SRNA/