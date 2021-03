DISTRIKT DA POČNE SA POSTUPKOM PRIPREMNIH RADNJI ZA IZGRADNJU AUTO-PUTA

Ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Vojin Mitrović rekao je danas u Brčkom da je etapa auto-puta Sarajevo-Beograd od Rače prema Bijeljini prva koja će biti izgrađena u narednih nekoliko mjeseci i da bi distrikt trebao da počne sa postupkom pripremnih radnji kako bi bio spreman za nastavak gradnje u momentu kada do toga dođe na njegovom području.

Mitrović je istakao da će gradnju auto-puta pratiti izgradnja gasovoda i njegovo priključenje na “Turski tok” i snabdijevanje BiH ovim najpovoljnijim energentom.

Govoreći o problemu transportnog saobraćaja preko mosta koji spaja Brčko i Gunju, a koji je zabranjen prije dvije godine, Mitrović je podsjetio da postoje tri rješenja za taj problem, ali da su analize pokazale da rekonstrukcija mosta nije dugoročno rješenje.

“Postoji ideja gradonačelnika i predstavnika distrikta da se pored postojećeg gradi novi most. Ovo je međudržavni most i to je nivo BiH i Hrvatske. Te stvari moramo usaglasiti, izdefinisati, potpisati sporazum kako bi dugoročno riješili ovaj problem”, rekao je Mitrović novinarima nakon sastanka sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti distrikta.

Mitrović je napomenuo da će u narednih četiri-pet mjeseci Ministarstvo preuzeti aktivnosti na deminiranju desne obale rijeke Save, što je preduslov za uređenje riječnog korita kako bi rijeka bila osposobljena za plovnost.

Gradonačelnik Brčkog Esed Kadrić očekuje da će posjeta ministra Mitrovića imati dobar ishod i da će biti uspješan plan realizacije izgradnje mosta preko rijeke Save, kao i zajednički angažman na izgradnji budućih auto-puteva preko područja distrikta.

“S obzirom na to da će izgradnja trase od Kuzmina preko Bijeljine vrlo brzo početi, moramo ubrzati naše aktivnosti kako bi spremno dočekali realizaciju projekta u ovom dijelu auto-puta”, rekao je Kadrić.

Predsjednik Skupštine Brčko distrika Siniša Milić rekao je da su putne komunikacije i obezbjeđivanje ekološki prihvatljivog i jeftinog energenta svakako od stratešog interesa za svaku zajednicu, pa tako i za Brčko distrikt.

Milić je zahvalio ministru Mitroviću što čini da distrikt Brčko bude dio važnih projekata koji će omogućiti razvoj te lokalne zajednice i stvoriti uslov da bude vrlo prihvatljiva za strane i domaće investitore.

“Projekti koji se odnose na povezivanje saobraćajnicama i obezbjeđivanje energenata jesu u funkciji razvoja i Luke Brčko, kao strateškog preduzeća od interesa, ne samo za Brčko, već i za BiH”, istakao je Milić.

Ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Vojin Mitrović boravio je danas u službenoj posjeti Brčko distriktu i tom prilikom u Gradskoj vijećnici razgovarao sa predstavnicima izvršne i zakondavne vlasti distrikta i njihovim saradnicima o izgradnji auto-puta Beograd-Sarajevo, kao i o realizaciji projekta rekonstrukcije postojećeg mosta preko rijeke Save koji spaja Brčko i Gunju.

