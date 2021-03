OTVORENO PISMO: SRAM VAS I STID BILO, GOSPODO MINISTRI !

Nakon jučerašnjeg odbijanja kolegijuma Savjeta ministara BiH da na dnevni red sjednice Savjeta uvrste tačku dnevnog reda o uvođenju mjera zaštite domaće proizvodnje, svima je jasno. U BiH nema života za one koji žele da pošteno rade i žive od svog rada, teškog rada i muke. To im ne daju pojedini političari koji povazda sjede u udobnim foteljama i primaju enormne zarade za svoj nerad, i još gore za štetu koju prave svom narodu. Oni od BiH prave grobnicu za privredu, poljoprivredu a samim tim i za najbrojniju populaciju vlastitog naroda. Ovakvu ludost i postupanje svijet nije zabilježio, a moral i crvenilo obraza davno su zamijenili nemoralom i đonom. Sram vas i stid bilo !

Ovdje se radi o klasičnoj dogovorenoj prevari domaćih poljoprivrednika, koji u svoj svojoj muci oko predstojeće preskupe sjetve, još moraju da se nose sa nemoralnim i neodgovornim političarima. Rastežući ovu tešku situaciju unedogled, dok jedni kao „rade svoj posao“, a drugi kao opstruišu, jedni podržavaju a drugi osporavaju, jedni su uz nas a drugi protiv nas, i tako unedogled za i protiv, mi propadamo. Dok u svim sektorima privrede padaju plate, padaju prihodi, zatvaraju se objekti, i svi trpimo posledice krize, naši političari redovno primaju visoke plate, voze uvozna službena auta, jedu uvoznu hranu, kupuju uvozna odijela (za naš novac), i sve to kao nagradu za svoj nerad i štetu koju nam nanose. Pa dokle više !? Imaju li vaši džepovi dno, gospodo ministri !? Ima li u vašim obrazima i kapi krvi !? Sram vas i stid bilo!

Mi seljaci nemamo izbora, tu smo gdje smo, radimo i borimo se. Vi gospodo ministri imate izbora; ili počnite raditi za narod ili odstupite i pustite nas seljake da vam pokažemo kako se to radi. A vi, a vi zasucite rukave pa lopatu u ruke i „kidajte“ (čistite) balege i govna, jer za bolje niste. Ni na njivu vas ne smijemo poslati jer bi i nju tako upropastili za samo jednu sezonu da je ne bismo priveli kulturi narednih pet godina. Sram vas i stid bilo!

Vi, naročito vi koji se kunete u BiH, radite za korist vas i nekoliko uvoznika, a na direktnu i indirektnu štetu miliona stanovnika BiH. Sela nam opustošiste, mladost otjeraste. Siđite sa spratova među narod (čitaj ovce) koji vas je birao, da vidite rezultate svog (ne)rada. Ma vi i ne smijete proći kroz narod bez tjelohranitelja koliko ste im zla i štete nanijeli. Sram vas i stid bilo!

Ma da vam kažemo mi seljaci- kakva sastančenja i sjednice, kakvi dnevni redovi i kolegijumi, kakvi za i protiv!? Vi ste, gospodo ministri, MORALI, kada je cijena svinja pala ispod 2,30 KM/kg, a bikova ispod 3,80 KM/kg, u PONOĆ se sastati i donijeti zaštitne mjere. A ne razvlačiti u nedogled i glumatati ministrovanje, procedurisanje, pregovaranje….Tako bi to uradili čestiti normalni ljudi, domaćini. Tako bi to uradili mi-seljaci. Ali ne znate vi kako je u ponoć oteliti kravu, prasiti krmaču do zore, ložiti vatru u plasteniku cijelu noć, u zoru dimiti voćnjak da ga sačuvaš od mraza… Ništa vi ne znate (osim jedno), gospodo ministri. Sram vas i stid bilo!

Kao najveća tekovina vašeg (ne)rada su neviđene štete koje ste napravili i još uvijek pravite svom narodu. Zato će seljaci tražiti naknadu štete koju ste im pričinili u ime lične koristi i vlastitog nečinjenja. BiH će morati platiti nerad svojih (ili nečijih tuđih) ministara, gospodo ministri. Sram vas i stid bilo !

- Udruženje poljoprivrednih proizvođača BiH

- Savez udruženja poljoprivrednih proizvođača RS

- Udruženje poljoprivrednika FBiH

- Udruženje uzgajivača svinja RS

- Seljački savez FbiH

- Udruženje poljoprivrednih proizvođača-mljekara RS

- Udruženje poljoprivrednih proizvođača sela Semberije i Majevice