PRETEŽNO OBLAČNO SA SUNČANIM PERIODIMA

U BiH danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima i temperaturom od jedan do osam, na jugu do 10 stepeni Celzijusovih.

Ujutru će biti umjereno oblačno i hladno, u sjevernim i zapadnim krajevima vedrije.

Umjerenog mraza biće u nižim krajevima, a na planinama i djelimično na istoku očekuje se slabo provijavanje snijega koje će prestati do podneva, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana preovladavaće promjenljivo do umjereno oblačno vrijeme uz sunčane periode.

Poslije podne prolazno naoblačenje može usloviti slabe padavine u centralnim i sjevernim krajevima. Uveče i tokom noći uglavnom vedro.

Duvaće umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Drinić minus 15, Bjelašnica minus 13, Čemerno i Han Pijesak minus šest, Ivan-sedlo minus pet, Sokolac i Drvar minus četiri, Gacko, Mrkonjić Grad i Zenica minus tri, Nevesinje, Gradiška, Prijedor i Sarajevo minus dva, Zvornik, Foča, Srebrenica, Novi Grad, Jajce i Livno minus jedan, Bijeljina, Banjaluka i Višegrad nula, Doboj, Bileća, Gradačac i Tuzla jedan, Mostar i Trebinje tri, te Neum četiri stepena Celzijusova.

/SRNA/