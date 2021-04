U SRPSKU OVIH DANA STIŽU NOVE KOLIČINE VAKCINE “SPUTNJIK VE”

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da bi ovih dana Republika Srpska trebala da dobije nove količine ruske vakcine “sputnjik ve”, te naglasio da se i prilikom nabavke vakcina protiv virusa korona još jednom pokazalo da je Srpska jedina funkcionalna u BiH.

On je napomenuo da Srpska ima nešto vakcina “fajzer”, a da postoji mnogo problema sa vakcinom “astra zeneka” u tumačenju koje dolazi od EU koja je matični prostor za njenu proizvodnju.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska ima dovoljno respiratora, maski i materijala i prostora za liječenje pacijenata od virusa korona.

Dodik je sinoć za RTRS rekao da je Republika Srpska tokom pandemije virusa korona cijeli proces vodila vrlo odgovorno, da ni u jednom trenutku ništa nije zastalo i da je nabavljeno sve što je neophodno.

“Republika Srpska je učinila sve da rezerviše i napravi okvirni ugovor sa ruskim proizvođačem na 1,1 milion vakcina”, istakao je Dodik, dodajući da samo one zemlje koji su proizvođači mogu računati da imaju vakcinu.

On je rekao da je Republika Srpska platila 6,2 miliona evra za vakcine preko mehanizma “Kovaks” i nije ih dobila iako predstavnici međunarodne zajednice i dalje tvrde kako političari ovdje ne rade svoj posao, a da su oni dobronamjerni.

Dodik je naglasio da je Republika Srpska jedina funkcionalna u BiH, što se pokazalo i prilikom nabavke vakcina protiv virusa korona.

“Niti može funikcionosati FBiH, niti zajednički novo BiH, niti znatan broj kantona”, kaže Dodik.

Govoreći o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, Dodik je naglasio da se posljednjim mjerama stabilizovala situcija u širenju virusa korona, ali da je neophodno da one i dalje budu poštovane.

“Bio sam deprimiran i tužan kada je u Srpskoj dnevno umiralo 35 ljudu. Sve zavisi od ponašanja građana, koji moraju poštovati propisane mjere”, istakao je Dodik.

Dodik, koji je u decembru prošle godine bio pozitivan na virus korona, rekao je da će se vakcinisati ruskom vakcinom “sputnjik ve” kada mu to preporuči ljekar, dodajući da za sada ima dovoljno antitijela.

On je pozvao građane Srpske da budu odgovorni i da poštuju epidemiološke mjere, dodajući da ima nekih koji mjere nazivaju lakrdijom.

Dodik je rekao da je Republika Srpska od početka pandemije virusa korona pokušavala raznim mjerama da očuva privrednu aktivnost, te da je to dalo rezultata.

On je izrazio uvjerenje će Republika Srpska i u ovoj godini biti finansijski stabilna, da neće biti zastoja u isplati plata i penzija, dodajući da se traže načini da se zdravstvenim radnicima povećaju plate i daju određene naknade.

Prema njegovim riječima, u tome se uspjelo jer je postojao dijalog sa privrednim i sindikalnim strukturama u pokušaju da se održi jedna deviza, postavljena kao cilj na početku, a to je da se ne izgube radna mjesta.

On je istakao da je Republika Srpska na kraju prošle godine imala kumulativno više od 1.000 radnika nego prije pandemije.

“Od 1. januara do 7. aprila ove godine direktni porezi i doprinosi u strukturi javnih prihoda veći su za 14 odsto u Republici Srpskoj, a isto tako imamo pad indirektnih prihoda, koji su baza za finansiranje lokalnih zajednica, od minus 1,7 odsto”, kaže Dodik.

Dodik je napomenuo da je u prva četiri mjeseca ove godine povećana prosječna neto plata isplaćena u Republici Srpskoj, koja iznosi 984 KM, što je značajno približavanje cilju da to bude oko 1.000 KM.

“Plata u Republici Srpskoj u prva četiri mjeseca ove godine nominalno je veća za 2,3 odsto. Penzije smo povećali na početku godine tri odsto, invalidnine su povećane tri odsto”, naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, u periodu januar-februar ove godine industrijska proizvodnja rasla 10,6 odsto, izvoz je veći za 6,6 odsto, a uvoz manji za 5,5 odsto, dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosio 86,8 odsto.

On je izrazio očekivanje da bi u ovoj godini bruto domaći proizvod Republike Srpske mogao da poraste na plus tri, ističući da to treba obezbijediti nastavkom domaće potrošnje i investicijama.

“Ovog proljeća u toku su pripremni radovi na izgradnji hidroelektrane `Buk Bijela`, vrijednosti 25 miliona evra. Nastavljamo sa aktivnostima vezano za izgaradnju auto-puta od Doboja prema Modriči i Brčkom, a s druge strane od Rače prema Brčko distriktu, da bi na kraju završili sa auto-putem koji treba od Banjaluke da dođe do Kuzmina i Beograda”, naveo je Dodik.

Dodik je rekao da se radi na utvrđivanju buduće trase auto-puta Banjaluka-Prijedor, realizaciji izgradnje auto-puta Sarajevo-Beograd.

“Republika Srpska je u ovoj godini opredijeljena za još neke energetske projekte, a želimo i da podržimo naše privatne investitore, ali i strane”, kaže Dodik.

/SRNA/