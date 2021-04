SUTRA OBLAČNO SA SUNČANIM INTERVALIMA

U BiH sutra se očekuje promjenljivo do umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i toplije nego prethodnih dana.

Ujutro će u centralnim i istočnim predjelima biti umjereno do pretežno oblačno, na sjeveru sa malo oblaka i mogućim slabim mrazom, na jugu vedro.

Po kotlinama i riječnim dolinama lokalno je moguća magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus jedan do pet, na planinama od minus četiri, a najviša dnevna od šest do 11, te na sjeveru i jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Kalinovik jedan, Sokolac i Han Pijesak dva, Mrakovica tri, Čemerno četiri, Gacko i Drinić pet, Sarajevo, Nevesinje i Srebrenica šest, Mrkonjić Grad i Prijedor sedam, Zvornik i Foča osam, Bijeljina i Višegrad devet, Banjaluka, Doboj i Novi Grad 10, Bileća i Srbac 11, Trebinje 12, dok je u Mostaru i Neumu izmjereno 13 stepeni Celzijusovih.

/SRNA/