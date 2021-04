KRIZNI ŠTAB POPUSTIO EPIDEMIJSKE MJERE U BRČKO DISTRIKTU

Danas je zasijedao Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta, na kome su razmatrane ranije donesene mjere na području distrikta u kontekstu aktuelne epidemiološke situacije.

Nakon sjednice komandant Štaba donio je odluku da relaksira dosadašnje epidemiološke mjere na području Brčko distrikta, te je naredio da se od ponedjeljka nastavi sa odvijanjem vaspitno-obrazovnog rada u prostorijama svih osnovnih i srednjih škola.

Takođe, novom naredbom, trajanje policijskog časa u narednih 15 dana skraćeno je za jedan sat, tako da je kretanje zabranjeno u periodu od 23.00 do 5.00 časova. Kako je precizirano naredbom, za vrijeme policijskog časa i dalje je dozvoljen rad dežurnim apotekama, benzinskim stanicama isključivo u segmentu točenja goriva, kao i rad privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom.

Što se tiče rada ostalih apoteka, pekara – u segmentu šalterske prodaje, kao i ugostiteljskih objekata za dostavu hrane, njima se dozvoljava rad do 22.00 časa.

Svim drugim privrednim subjektima na području Brčko distrikta rad se u narednih 15 dana ograničava do 20.00 časova. Do tog termina dozvoljavaju se i rekreativne aktivnosti u zatvorenom prostoru, kao i rad ugostiteljskim lokalima, s tim da u njima mogu biti maksimalno dva lica za jednim stolom, a ukoliko su iz istog domaćinstva, maksimalno do četiri osobe.

I dalje je zabranjeno svako organizovano okupljanje s muzikom uživo ili s di-džejevima.

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje na današnjoj sjednici donio je i naredbu kojom se nalaže JZU „Zdravstveni centar Brčko“ da specifikaciju medicinske opreme i lijekova potrebnih za liječenje bolesnih lica od kovida-19 kao i druge potrebne medicinske opreme dostavi Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta.