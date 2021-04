DANAS OBLAČNO, UVEČE PADAVINE

U BiH danas će biti uglavnom oblačno vrijeme sa padavinama koje se očekuju poslije podne i temperaturom od četiri do 12, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Jutro je umjereno do pretežno oblačno, na jugu je moguća slaba kiša prije podne, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana preovladavaće uglavnom oblačno vrijeme, u južnim krajevima biće slabih padavina koje će se uveče širiti ka sjeveru.

U nižim krajevima padaće kiša, u višim predjelima na istoku i na planinama biće susnježice ili snijega.

Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica minus osam, Sokolac, Čemerno i Han Pijesak minus dva, Srebrenica i Bugojno nula, Mrkonjić Gradi Ivan-sedlo jedan, Bijeljina, Sarajevo, Tuzla i Zenica dva, Banjaluka, Prijedor, Doboj i Gradačac tri, Srbac i Gradiška četiri, Bileća sedam, Trebinje devet, te Mostar i Neum 10 stepeni Celzijusovih.

/SRNA/