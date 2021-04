SUTRA OBLAČNO S KIŠOM LOKALNO

U BiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, lokalno je moguća kiša.

Tokom dana biće promjenljivo do umjereno oblačno, uz sunčane periode i toplije nego prethodnih dana, poslije podne uz kišu ili pljuskove, lokalno sa pojavom grmljavine.

Uveče i tokom noći prolazna kiša sa sjeverozapada preko centralnih krajeva, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do osam, na jugu do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 19 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviše sunčanog vremena bilo je u sjevernim područjima.

U poslijepodnevnim i večernjim časovima očekuje se slaba kiša ili lokalni pljusak.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica minus jedan, Čemerno osam, Kalinovik devet, Gacko, Han Pijesak deset, Nevesinje 11, Drinić, Sokolac, Livno 12, Bileća, Trebinje 13, Mrkonjić Grad, Šipovo, Drvar, Grude, Neum, Sarajevo 15, Foča 16, Rudo, Srebrenica, Bugojno, Jajce, Mostar, Stolac 17, Višegrad, Bihać, Tuzla, Zenica 18 stepeni Celzijusovih.

U Banjaluci, Bijeljini, Doboju, Srpcu, Zvorniku, Novom Gradu i Sanskom Mostu danas je u 14.00 časova izmjerena temperatura vazduha 20 stepeni Celzijusovih, a u Prijedoru 22 stepena Celzijusova.

