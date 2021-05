SUTRA SUNČANO I TOPLIJE

U BiH sutra se očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme sa temperaturom vazduha do 25 stepeni Celzijusovih.

Uveče i u toku noći na sjeveru je moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od šest do 12, na jugu i sjeveru do 14, a najviša dnevna od 16 do 22, na sjeveru i istoku oko 25 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će poslije podne jačati.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica pet, Čemerno 14, Han Pijesak i Ivan-sedlo 16, Gacko i Nevesinje 17, Sokolac i Livno 18, Drinić 19, Šipovo, Neum i Tuzla 20, Bijeljina, Trebinje, Bileća, Sarajevo i Gradačac 21, Banjaluka i Doboj 22, te Višegrad, Zvornik, Prijedor, Zenica i Mostar 23 stepena Celzijusova.

/SRNA/