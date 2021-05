KOVID-19: USVOJEN NOVI PROGRAM MJERA ZA POMOĆ PRIVREDNICIMA

Vlada je jutros usvojila Program mjera za pomoć privrednim subjektima u Brčko distriktu zbog pandemije kovida-19 za 2021. godinu.

Šef Odjeljenja za privredni razvoj rekao je da se Odjeljenje pri donošenju novih mjera koristilo iskustvima iz prethodnog perioda, nastojeći da pomoć bude ukazana onima kojima je najviše potrebna, ali i da ne dođe do zloupotrebe izdvojenih sredstava.

„Inicijalna sredstva iz budžeta za ovu godinu predviđena za ove namjere iznose 1,5 milion KM. Postoji namjera za izdvajanje dodatnih sredstava, zavisno od daljeg toka epidemiološke situacije. Osnovno pravilo na osnovu kojeg će se ova sredstva moći dobiti jesu pad poslovnih prihoda privrednih subjekata u 2020. za 20 posto ili više u odnosu na 2019. godinu. Dakle, svi oni koji su imali veći pad od 20 odsto moći će koristiti ova sredstva, a oni koji su imali manje od 20 posto neće moći da budu korisnici“, dodao je Gudeljević.

Gudeljević je takođe napomenuo da preduzeća koja su ostvarila veću poslovnu dobit u odnosu na 2019. godinu neće moći koristiti pomenuta sredstva.

Gudeljević je istakao da su izdvojene tri najznačajnije kategorije za dodjelu sredstava.

Prema njegovim riječima, u prvu kategoriju spadaju privredni subjekti koji su najčešće bili na meti zabrana tokom restriktivnih mjera i imaju ograničenja u radu. Za tu kategoriju je predviđena stopostotna nadoknada uplaćenih poreza i doprinosa na plate i iz plata za prvi kvartal 2021. godine. U drugu kategoriju spadaju sva ostala preduzeća koja ispunjavaju već navedene uslove ovim programom. Za njih je predviđeno da se uplaćuje 50 posto od ukupno uplaćenih poreza i doprinosa na plate i iz plata za prvi kvartal 2021. godine. U treću kategoriju spadaju preivredni subjekti koji su detektirani kao najugroženiji od početka pandemije na području Distrikta, a to je segment ugostiteljstva, hotelijeri, turoperateri i oni koji se bave organizacijom turističkih putovanja. Za njih su kroz ovaj program predviđene dodatne mjere i to: za hotelijere po 100 KM po jednom registrovanom krevetu za prvi kvartal. Za turoperatere 5.000 KM po jednom autobusu, odnosno 2.000 KM za mini-bus u vlasništvu turoperatera, dok je za ostale prevoznike putnika, najprije prevoz učenika 500 KM po jednom registrovanom autobusu.