RAZOČARAVAJUĆI REZULTATI DVADESETOGODIŠNJEG RADA

Veliko istraživanje za otkrivanje jednog od najneuhvatljivijih i najsmrtonosnijih karcinoma – jajnika – nije uspjelo da spasi živote, poslije dvije decenije rada.

Istraživači sa Univerzitetskog koledža u Londonu rekli su da su rezultati razočaravajući i izrazili zahvalnost za 200.000 ljudi koji su učestvovali u programu.

Istraživanje je izgledalo obećavajuće jer su godišnji testovi krvi ranije otkrivali slučajeve raka jajnika. Ali, rutinski pregled za otkrivanje ovog oboljenja i dalje je samo u delekoj perspektivi.

Rak jajnika je teško dijagnostikovati jer se simptomi lako zamjenjuju sa manje ozbiljnim zdravstvenim problemima i uključuju osjećaj nadutosti, otečen ili bolan stomak, brz osjećaj sitosti tokom jela i potrebu za češćim mokrenjem.

“Nekim ženama se dijagnostikuje tako kasno da su previše bolesne kako bi započele liječenje”, rekao je jedan od učesnika u projektu profesor Uša Menon.

Od tri, dva pacijenta umru u roku od jedne decenije od postavljanja dijagnoze.

Istraživanje pod nazivom “Britansko zajedničko ispitivanje skrininga raka jajnika – najveće na svijetu” pratilo je nivo CA125, hemikalije koju u krvi oslobađaju tumori jajnika, a učesnici istraživanja kod kojih je ustanovljen porast ove hemikalije upućivani su na ultrazvučni pregled.

Na ovaj način otkriveno je 39 odsto više slučajeva raka u prvom ili drugom stadijumu, što je dovelo do 10 odsto manje slučajeva trećeg i četvrtog stadijuma.

Ali konačni rezultati, objavljeni u medicinskom časopisu “Lanset”, pokazali su da skrining nije uspio da spasi živote.

“Nadao sam se da će nešto biti u ovome, to je razočaravajuća vijest. U ovom trenutku se ne radi o odustajanju – pretrpjeli smo neuspjeh i moramo ponovo da ustanemo i krenemo naprijed”, rekao je Menon.

Postoje neki dokazi da su slučajevi koji su otkriveni ranije nego obično i dalje bili vrlo agresivni i teški za liječenje.

Istraživači kažu da će možda trebati da otkriju rak čak i ranije i kod još većeg broja žena da bi to uticalo na stopu preživljavanja.

Naučnici koji se nadaju da će rano otkriti rak jajnika sada istražuju druge hemikalije u krvi, fragmente DNK koje oslobađaju tumori i egzozomi – mikroskopske masne sfere koje razgrađuju ćelije karcinoma.

Ali oni bi morali da prođu kroz ista dugoročna istraživanjima velikog obima.

“Realno, to znači da moramo nevoljno da prihvatimo da je skrining stanovništva na rak jajnika udaljen od nas više od jedne decenije”, rekao je profesor Jan DŽejkobs sa Univerziteta u Novom Južnom Velsu.

On je rekao da je ovo duboko razočaravajuće i frustrirajuće s obzirom na nadu svih uključenih da će životi hiljada žena biti spaseni.

Samo u Velikoj Britaniji godišnje od karcinoma jajnika umre oko 4.000 žena.

Izvršna direktorka organizacije “Istraživanje bolesti raka” iz Velike Britanije Mišel Mičel rekla je da ljudi moraju biti svjesniji simptoma.

“Simptomi raka jajnika mogu biti prilično neodređeni, da li se radi o češćim odlascima u toalet, bolovima, nadimanju ili nečem drugom, to treba ispitati”, istakla je ona, dodajući da u većini slučajeva to neće biti rak, ali da je najbolje da se to provjeri, prenio je Bi-Bi-Si.

