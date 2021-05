DANAS OBLAČNO SA KIŠOM, POPODNE RAZVEDRAVANJE

U BiH danas će biti oblačno vrijeme sa kišom, a poslije podne vjetrovito sa sunčanim periodima i temperaturom od 13 do 19, na jugu i istoku do 22 stepena Celzijusova.

Jutro je promjenljivo do umjereno oblačno, ponegdje na sjeveru i zapadu pada slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće promjenljivo oblačno i vjetrovito sa sunčanim periodima, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Poslije podne se očekuje smanjenje oblačnosti i više sunčanog vremena.

Uveče svežije uz pad temperature usljed prolaska hladnog fronta.

Duvaće umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, povremeno sa jakim udarima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica tri, Han Pijesak devet, Gacko, Sokolac i Ivan-sedlo 10, Nevesinje 11, Višegrad i Livno 12, Bileća, Srebrenica, Gradačac i Tuzla 13, Trebinje, Bijeljina, Gradiška, Mostar i Sarajevo 14, Doboj, Mrkonjić Grad 15, Banjaluka, Jajce i Zenica 16, Prijedor, Bihać 17, te Novi Grad i Neum 18 stepeni Celzijusovih.

