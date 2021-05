Meteorolozi danas za Moskvu najavljuju rekordno visoku temperaturu vazduha do plus 32 stepena Celzijusova.

U okolini Moskve može se očekivati i do 33 stepena, kažu u Meteorološkom centru “Fobos”.

Do sada je rekordna temperatura za 18. maj u Moskvi bila 29,1 stepen izmjerena 1897. godine.

/SRNA/