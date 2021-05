RS: MATURE MOGUĆE UZ PRISUSTVO 30 UČENIKA

U Republici Srpskoj ove godine mogu se organizovati proslave male i velike mature, ali u skladu sa poštovanjem epidemioloških mjera koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, izjavila je danas ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.

“Mi smo u četvrtak dobili zvaničan stav Instituta za javno zdravstvo da je moguće da se organizuju proslave matura za osnovne i srednje škole za završne razrede prema modelu i poštujući sve mjere koje je propisao Štab za vanredne situacije”, rekla je Trivićeva novinaraima.

Ona je pojasnila da to znači da, ukoliko škola odluči da organizuje proslave matura, na proslavi, odnosno na jednom javnom mjestu ne može da bude više od 30 ljudi, što je i redovna mjera Republičkog štaba za vanredne situacije kada je riječ o javnom okupljanju.

“Srednje škole mogu to da organizuju u ugostiteljskim objektima i u okvirima svojih škola, a za osnovne škole, prema zakonu i pravilnicima, da to bude u okviru školskih ustanova, a ukoliko je to moguće da to bude vani”, rekla je Trivićeva.

Ona je dodala da mature mogu organizovati po jedno odjeljenje na jednom mjestu.

