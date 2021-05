SUTRA OBLAČNO SA KIŠOM

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima tokom dana u većini područja.

Ujutru će biti pretežno oblačno, u sjevernim krajevima kiša ili pljuskovi, a na jugu vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana preobladavaće promjenljivo sa kišom i pljuskovima u većini krajeva uz povremene grmljavinske procese, a biće i kraćih sunčanih perioda. Prestanak padavina se očekuje u toku večeri u većini mjesta.

Duvaće vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 10 do 17, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica šest, Han Pijesak i Čemerno 14, Gacko i Sokolac 17, Drinić, Mrakovica, Nevesinje i Ivan sedlo 18, Livno 19, Mrkonjić Grad, Ribnik, Srebrenica i Bugojno 20, Sarajevo, Bileća, Višegrad, Tuzla, Zvornik, Bihać, Drvar, Gradačac, Jajce i Neum 21, Bijeljina, Rudo, Srbac, Trebinje, Foča, Šipovo i Sanski Most 22, Doboj, Prijedor, Široki Brijeg 23 stepena Celzijusovih.

U Banjaluci, Novom Gradu, Mostaru, Stocu i Zenici danas je u 14.00 časova izmjerena temperatura vazduha 24 stepena Celzijusova.

/SRNA/