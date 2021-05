SUTRA TOPLIJE, UVEČE MOGUĆA PROLAZNA KIŠA

U BiH sutra će biti toplije vrijeme, a krajem dana moguća je prolazna kiša.

Ujutru i prije podne očekuje se mala do umjerena oblačnost u većini krajeva uz sunčano vrijeme, a pretežno oblačno će biti dijelom u centralnim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uz povećanje oblačnosti poslije podne, moguć je prema večeri i poneki pljusak ili slaba kiša na krajnjem zapadu i sjeverozapadu, a tokom noći i u Semberiji u noći.

Temperatura vazduha će tokom dana biti više za nekoliko stepeni u odnosu na subotu.

Jutarnja temperatura od osam do 13, a najviša dnevna od 20 do 25, na sjeveru i sjeveroistoku do 28, u planinama od 16 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, uveče u skretanju na sjeverni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, a u sjevernim područjima bilo je i kiše.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica sedam, Čemerno 12, Mrakovica i Kalinovik 16, Gacko 17, Han Pijesak i Mrkonjić Grad 19, Bileća, Gradačac i Bugojno 20, Sokolac, Srbac i Šipovo 21, Trebinje, Doboj, Sanski Most, Tuzla i Bihać 22, Prijedor, Novi Grad i Foča 23, Sarajevo, Banjaluka, Srebrenica, Mostar i Neum 24, Bijeljina 25, Višegrad, Zenica i Rudo 26 stepeni Celzijusovih.

/SRNA/