SUTRA PROMJENLJIVO, UVEČE KIŠA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će preovladavati promjenljivo vrijeme uz sunčane intervale, kasno poslije podne i uveče očekuje se naoblačenje sa sjeverozapada, sa mjestimičnom kišom i pljuskovima, uz moguće grmljavinske procese.

Prije podne će preovladavati promjenljivo do umjereno oblačno vrijeme, na sjeveroistoku i istoku će biti vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar, sjevernog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od osam do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 16 do 22, na istoku i jugu do 25 Celzijusoavih stepeni.

Temperatura danas u 14.00 časova: Mrakovica 15, Kalinovik i Čemerno 17, Sokolac i Han Pijesak 18, Srebrenica 20, Bijeljina, Gacko, Zvornik, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novi Grad i Srbac 21, Sarajevo, Banjaluka, Doboj, Prijedor i Ribnik 22, Višegrad, Rudo i Foča 24, Mostar i Trebinje 26 stepeni.

