SUTRA PROMJENLJIVO, POSLIJE PODNE KIŠA

U BiH sutra će biti promjenljivo oblačno uz sunčane intervale, a poslije podne i uveče očekuju se kiša i pljuskovi od sjeverozapada preko centralnih krajeva ka istoku i jugu.

Ujutro će biti pretežno vedro i sunčano, tokom prijepodneva uz povećanje oblačnosti, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od devet do 15, na planinama od šest, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu i istoku do 24 stepena Celzijusova.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica dva, Kalinovik 11, Sokolac, Han Pijesak i Čemerno 12, Mrakovica 14, Gacko, Nevesinje i Srebrenica 15, Mrkonjić Grad, Rudo i Šipovo 16, Sarajevo, Višegrad i Foča 17, Ribnik 18, Banjaluka i Bijeljina 19, Doboj, Novi Grad, Srbac i Prijedor 20, Bileća 22, dok su u Mostaru i Trebinju izmjerena 24 stepena Celzijusova.

/SRNA/