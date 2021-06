BRČKO – 120 RATNIH VOJNIH INVALIDA USKORO ODLAZI U BANJE

Više od stotinu ratnih vojnih invalida iz distrikta uskoro će početi da odlazi na banjsko-klimatsko liječenje, potvrđeno je u Službi boračko invalidske zaštite u Brčkom.

Vlada Brčko distrikta je u budžetu za ovu godinu predvidjela sredstva u iznosu od 100 hiljada KM za banjsko-klimatska liječenja ratnih vojnih invalida u 2021. godinu.

Šef Službe boračko invalidske zaštite Senad Bešić najavio je da bi prvi korisnici mogli krenuti na banjsko liječenje već sljedećeg mjeseca.

„Ova sredstva mogu koristiti RVI svih kategorija invalidnosti iz tri vojne komponente proistekle iz proteklog rata i ona su dovoljna da pravo na banjsk- klimatsko liječenje može ostvariti oko 120 ratnih invalida“, rekao je Bešić.

Prema njegovim riječima, procenat invalidnosti nije eliminišući faktor, tako da sve kategorije invalida mogu koristiti ovo pravo.

On je naveo da će izbor korisnika za odlazak u banje biti izvršen u drugoj polovini juna, a ratni vojni invalidi će to pravo moći koristiti od sedmog mjeseca pa do kraja godine.