SUTRA SUNČANO UZ UMJERENU OBLAČNOST

U BiH sutra se očekuje uglavnom sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, poslije podne ponegdje na zapadu i sjeverozapadu moguć lokalni pljusak.

Ujutro malo do umjereno oblačno u južnoj polovini zemlje, promjenljivo oblačno u sjevernom pojasu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana promjenljivo uz sunčane intervale i sunčano vrijeme, uz umjerenu dnevnu oblačnost. Više oblaka na sjeveru i istoku.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu zemlje do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

/SRNA/