SUTRA KIŠA PRIJE PODNE, POPODNE RAZVEDRAVANJE

U BiH sutra se u prvom dijelu dana očekuju padavine, a poslije podne razvedravanje.

Kiša se očekuje tokom noći od sjeverozapada ka sjeveru i sjeveroistoku, a do jutra u centralnim krajevima i na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prije podne moguće je razvedravanje na zapadu i sjeveru, a kiša se i dalje očekuje ponegdje u centralnom pojasu, kao i u visokoj Hercegovini.

Poslije podne će se razvedriti u svim predjelima, jedino je u niskoj Hercegovini i na krajnjem jugoistoku visoke Hercegovine moguć po koji kraći pljusak.

Duvaće umjeren sjeverozapadni vjetar, lokalno i pojačan, a poslije podne u planinama vrlo jak.

Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu i lokalno na sjeveru do 19, a najviša dnevna od 21 do 26, lokalno na jugu do 28, u planinama od 17 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a tokom poslijepodne pljuskovi su zabilježeni u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica devet, Čemerno, Sokolac i Han Pijesak 18, Mrakovica i Gacko 21, Sarajevo i Mrkonjić Grad 23, Srebrenica, Bugojno, Gradačac, Tuzla, Rudo, Šipovo i Bileća 24, Zvornik, Foča i Višegrad 25, Bihać i Neum 26, Doboj, Novi Grad, Bijeljina, Sanski Most, Zenica i Srbac 27, Prijedor, Trebinje i Banjaluka 28, te Mostar 30 stepeni Celzijusovih.

/SRNA/