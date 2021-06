JUBILARNI DESETI HARTEFAKTOV KONKURS ZA NAJBOLJI SAVREMENI ANGAŽOVANI CELOVEČERNJI DRAMSKI TEKST

Fondacija Hartefakt iz Beograda deseti put po redu organizuje Konkurs za najbolji savremeni angažovani dramski celovečernji tekst. Jubilarno izdanje Konkursa otvoreno je od 15. juna do 15. oktobra 2021. godine i daje priliku novim glasovima da svoj angažman u polju savremenog dramskog izraza predstave stručnoj i široj javnosti zemalja regiona i evropskog prostora.

Pozorišni reditelj Haris Pašović predsedava žirijem koga čine Biljane Srbljanović (dramska autorka) i Tena Stivičić (dramska autorka). Oni će sačiniti uži izbor od pet najuspešnijih, do sada neobjavljenih tekstova, i doneti odluku o pobedničkom tekstu.

“Drama i komedija su uvijek bile, i danas su, izraz same srži ljudskih odnosa u jednom društvu. One su istovremeno bit psihološkog, socijalnog, političkog i metafizičkog stanja određene zajednice i ljudskog roda u cjelini. Aristotelovski strah i sažaljenje koje drame postižu su načini pojedinačnog i grupnog iscjeljenja. Jer svijet je bolestan. Drame su tranformativne, a njihov je autoritet skoro božanski. “Da kriv poludi, nevin da poblijedi, neprosvjećen se zbuni“, dio je Šekspirove dramatruške liste. Komedije su nepristojne, prekoračuju sve granice, divlje su, zanosne. Zato ih obožavamo, one nas uvode u trans, osvješćuju nam našu haotičnu prirodu i uživanje u iracionalnom. Dajte nam takve drame i takve komedije. Takve poslije kojih dramska književnost neće više biti ista; one koje će pozorište izvrnuti naopačke; one od kojih će nam se tresti gaće i one od kojih će nam se tresti podvoljci. Nemojte da se, kojim slučajem, usudite da budete obični! U stranice dosadnih, konvencionalnih komada zamotavaćemo burek i hranu za ptice. Zanima nas samo pravo pozorište“, izjavio je predsednik žirija Haris Pašović, pozivajući mlade autore/autorke da uzmu učešća u konkursu.

Hartefaktov konkurs do sada je prepoznao brojne autore čiji su pobednički tekstovi imali velikog uspeha na pozorišnim scenama. Tu su Olga Dimitrijević sa tekstom „Radnici umiru pevajući“, Doruntina Baša „Prst“, Vesna Perić „Šta je ona kriva nije ništa ona kriva“, Mirza Skenderagić „Probudi me kada završi“, „Ovaj će biti drugačiji” Staše Bajac, „Muškatle mogu preživeti sve”, autorke Ive Brdar, „Poslednji afterparti” Dina Pešuta i “Bordel Eden”, Benjamina Bajramović.

Pravo učešća na konkursu imaju autori i autorke koji pišu na srpskom, hrvatskom, bosanskom i crnogorskom jeziku. Osnovni kriterijumi prilikom odlučivanja žirija biće umetnička vrednost i društvena angažovanost. Osvajanje prvog mesta na konkursu podrazumeva dodelu novčane nagrade i otkup autorskih prava za premijerno izvođenje pobedničkog komada u produkciji Hartefakta u jednom od regionalnih pozorišta.

Kao i prethodne godine, prijave se dostavljaju samo elektronskim putem, popunjavanjem formulara koji se može pronaći na Hartefaktovom sajtu, isključivo pod šifrom uz navođenje naziva drame zbog anonimnosti konkursa. Jubilarni konkurs za savremenu dramu Hartefakt organizuje uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a rok za donošenje odluke žirija je decembar 2021 godine.