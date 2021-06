NA JUGU TROPSKA NOĆ

BiH očekuje topla noć, a na jugu i tropska sa temperaturom od 20 i više stepeni Celzijusovih.

Tokom jutra i dana sunčano i toplo uz malu dnevnu oblačnost, sa temperaturama malo nižim nego prethodnih dana, saopštio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 23 stepena, a najviša dnevna od 25 do 34 stepena.

Vjetar slab do umjeren u centralnim, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Temperatura u 14.00 časova: Bjelašnica 14, Mrakovica 23, Han Pijesak, Čemerno 24, Kalinovik, Mrkonjić Grad 25, Sokolac 26, Šipovo i Sanski Most 27, Doboj, Prijedor, Srbac, Srebrenica, Bihać, Gradačac i Tuzla 28, Banjaluka, Gacko, Bugojno i Novi Grad 29, Bijeljina, Neum i Zenica 30, Sarajevo 31, Bileća, Grude 32, Foča, Trebinje, Rudo i Široki Brijeg 33, Višegrad 34, te Mostar 36 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 28. juna, biće sunčano i veoma toplo, uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 22, a dnevna od 28 do 34 stepena, na jugu 36.

U utorak, 29. juna, prognozira se slično vrijeme kao i dan ranije. Jutarnja temperatura od 15 do 22, a dnevna od 29 do 38 stepeni.

Za srijedu, 30. juna, biće sunčano i veoma toplo, uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 22, a dnevna 29 do 38 stepeni Celzijusovih.

/SRNA/