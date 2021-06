SUTRA SUNČANO I TOPLO, POSLIJE PODNE I UVEČE MOGUĆE NEPOGODE

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ i sutra se očekuje sunčano i toplo vrijeme, ali će temperatura vazduha biti niža nego prethodnih dana.

Poslije podne i uveče, uglavnom na sjeveru i istoku, mogući su izolovani pljuskovi sa grmljavinom, kao i pojava nepogoda, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 14 do 19, a najviša dnevna od 22 do 29, na jugu i sjeveru do 32 stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, na jugu jugozapadni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno vedro vrijeme u svim krajevima.

Višegrad je danas bio najtopliji, u 14.00 časova bilo je 37 stepeni, stepen manje izmjeren je u Banjaluci, Bijeljini, Rudom i Zenici, a u Prijedoru, Mostaru, Novom Gradu, Doboju, Foči i Gradačcu 35 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha u ostalim mjestima: Bjelašnica 18, Čemerno 26, Kalinovik 28, Mrakovica i Ivan Sedlo 29, Gacko, Drinić, Han Pijesak i Livno 30, Sokolac i Drvar 31, Mrkonjić Grad i Šipovo 32, Bileća, Srbac, Bihać, Grude, Jajce, Bugojno i Široki Brijeg 33, Sarajevo, Ribnik, Srebrenica i Neum 34 stepena Celzijusova.

/SRNA/