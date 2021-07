U JULU ČETIRI PRODORA SVJEŽIJEG VAZDUHA I DVA TOPLOTNA TALASA

U Republici Srpskoj juli će biti dosta stabilan, sa četiri prodora svježijeg vazduha sa zapada koji će donijeti sporadične padavine, a temperatura će biti iznad prosjeka za ovo doba godine sa dva izraženija toplotna talasa, izjavio je Srni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Igor Kovačić.

On je dodao da sredinom mjeseca može da bude dostignut apsolutni maksimum kada je riječ o temperaturi vazduha.

“Prva sedmica jula će biti sa nešto nižom temperaturom, dok će od 7. jula doći do ponovnog rasta temperature i praktično ćemo imati taj treći toplotni talas. On će trajati otprilike do sredine mjeseca i očekuje se ponovo dosta visoka temperatura kao u junu”, precizirao je Kovačić.

On je dodao da će prvih dana jula temperatura biti od 25 do 30 stepeni, a zatim će od 7. jula u većini krajeva premašiti 30 stepeni Celzijusovih, a na sjeveru i jugu biti i do 35 stepeni.

Nakon toga će temperatura rasti svakim danom i do 13. jula dostići vrlo visoke vrijednosti.

“Od 10. jula temperatura će biti oko 35 stepeni, na sjeveru i do 39-40 stepeni, najizvjesnije oko 13. jula, kada se mogu javiti i neki rekordi u temperaturi”, kaže Kovačić.

On dodaje da će zbog nestabilnosti i pljuskova koji se očekuju 14. i 15. jula temperatura malo pasti, ali će dalje biti vrlo visoka, ljetna.

Prema prognozi, novi toplotni talas sa temperaturom oko 40 stepeni Celzijusovih očekuje se 16. jula.

“Oko 20. jula će biti nestabilnosti i grmljavinskih procesa, nakon čega će uslijediti ponovo stabilno vrijeme sve do 29. jula, kada se ponovo očekuju nestabilnosti i pljuskovi”, kaže Kovačić.

On je napomenuo da je glavna karakteristika jula da će temperatura biti iznad prosjeka, da će padavine, najvjerovatnije, biti ispod prosjeka i da će se nastaviti suša koja je bila izražena u junu, kada su ponegdje dostignuti i apsolutni rekordi u maloj količini padavina, kao što je Banjaluka koja je imala 11,5 litara kiše po metru kvadratnom.

