RUSKI HAKERI NAPALI AMERIČKE STRANKE I KAMPANJE

Ista ruska vojna obavještajna jedinica koja je hakirala američke Demokrate 2016. godine, pokušala je nedavno sličan upad u računarski sistem više od 200 organizacija, uključujući političke stranke i konsultante, objavila je u četvrtak kompanija Microsoft, prenosi agencija Beta pozivajući se na AP.

Čini se da su ti pokušaji dio šireg ciljanja na političku kampanju pred izbore u SAD i srodne grupe, objavila je kompanija.

„Ono što smo vidjeli u skladu je s prethodnim obrascima napada koji ne ciljaju samo na kandidate i osoblje kampanje, već i na one s kojima se oni savjetuju o ključnim pitanjima“, napisao je u blogu Tom Bart, potpredsjednik Microsofta.

Većinu pokušaja infiltracije ruskih, kineskih i iranskih agenata zaustavio je Microsoftov sigurnosni softver i obavijestio mete, rekao je on. Ta kompanija nije iznijela da li je neko možda uspješno hakiran i kakve su posledice.

Iako su američki obavještajci prošlog mjeseca rekli da Rusi favoriziraju predsjednika Donalda Trampa, a Kinezi više vole bivšeg potpredsjednika Joea Bidena, demokratskog izazivača Trumpa, Microsoft je u četvrtak primijetio da su kineski državni hakeri ciljali na „osobe visokog profila povezane sa izborima“, uključujući ljude povezane s Bidenovom kampanjom.

Kina, međutim, uglavnom predstavlja prijetnju zbog špijunaže, dok Rusija krade podatke i koristi ih kao oružje.

Fancy Bear

Microsoft nije procijenio koji strani protivnik predstavlja veću prijetnju integritetu predsjedničkih izbora u SAD u novembru. Konsenzus stručnjaka za cyber-sigurnost je da je rusko miješanje najteže. Visoki zvaničnici Trumpove administracije su to osporili, mada ne nudeći nikakve dokaze.

Microsoftova objava pokazuje da ruska vojna obavještajna služba nastavlja ići na ciljeve povezane s izborima, nesputana američkim optužnicama, sankcijama i drugim protivmjerama, rekao je John Hultquist, direktor za obavještajne analize vodeće firme za cyber sigurnost FireEye.

Ruska služba se umiješala u predizbornu kampanju 2016. godine nastojeći da donese korist Trumpu hakiranjem Demokratskog nacionalnog komiteta i mailova Johna Podeste, menadžera kampanje Hillary Clinton, te izbacivanjem sramotnog materijala na mrežu, ustanovili su istražitelji Kongresa SAD i FBI.

Ista jedinica ruske vojne obavještajne službe GRU, poznata kao „Fancy Bear“ za koju Microsoft kaže da je izvršilac sadašnje aktivnosti, također pred izbore 2016. godine je upala u baze podataka o registraciji birača u najmanje tri države SAD, mada nema dokaza da je pokušala da ometa glasanje.

Microsoft, koji ima uvid u to jer je njegov softver i masovno prisutan i visoko ocijenjen kao siguran, nije iznio da li su američki zvaničnici koji upravljaju izborima ili sistemima za glasanje ove godine bili na meti državnih hakera. Američki obavještajni zvaničnici kažu da do sada nisu vidjeli dokaze za to.

Hurricane Panda

Microsoft je rekao da je tokom prošle godine primijetio pokušaje grupe „Fancy Bear“ da prodre u ukupno više od 200 grupa direktno i indirektno povezanih sa američkim izborima.

Također je na meti bila Evropska narodnjačka stranka desnog centra, najveća grupacija u Evropskom parlamentu. Glasnogovornik te stranke rekao je da su pokušaji hakiranja bili neuspješni. Njemački Maršalov fond SAD, istraživački centar, bio je također meta. Glasnogovornik je rekao da nema dokaza o upadu.

Microsoft nije rekao da li su ruski hakeri pokušali prodrijeti u Bidenovu kampanju, ali je rekao da kineski hakeri iz grupe „Hurricane Panda“ koju podržava njihova država, „izgleda da su indirektno i neuspješno“ ciljali Bidenovu kampanju putem e-pošte. Bidenova kampanja nije to potvrdila, iako je u izjavi rekla da je upoznata sa izvještajem Microsofta.

U blogu direktora Microsofta se navodi da su u maju i junu ove godine hakeri iz Irana, koji imaju podršku svoje države, bezuspješno pokušali da se prijave na račune Trumpovih zvaničnika kampanje i administracije.

U junu je Google otkrio da je grupa „Hurricane Panda“ ciljala na zaposlene u Trumpovoj kampanji, dok su iranski hakeri pokušavali da upadnu u naloge osoblja Bidenove kampanje.

/ Agencije/