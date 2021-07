SUTRA PROMJENLJIVO OBLAČNO, NAVEČE JAČE NAOBLAČENJE

U BiH sutra će biti promjenjivo oblačno vrijeme, a uveče se očekuje jače naoblačenje koje će usloviti pljuskove sa grmljavinom i nalete olujnog vjetra.

Ujutru i prije podne biće umjereno do pretežno oblačno, uz prolazno slabu kišu na zapadu, dok će na jugu i istoku biti sunčano. Više sunčanih intervala očekuje se u poslijepodnevnim časovima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče je moguće jače naoblačenje koje će tokom noći usloviti periode pljuskova sa grmljavinom, uz mogućnost nepogoda na krajnjem sjeveru i jačih pljuskova i naleta olujnog vjetra od zapada i jugozapada ka ostalim krajevima.

Duvaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 21, a najviša dnevna od 23 do 30, na jugu i jugoistoku oko 33 stepena Celzijusova.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica osam, Kalinovik i Han Pijesak 18, Sokolac, Čemerno i Ivan sedlo 20, Gacko 21, Zvornik, Mrkonjić Grad i Srebrenica 22, Sarajevo i Tuzla 23, Rudo i Šipovo 24, Bijeljina, Foča i Gradačac 25, Višegrad i Bugojno 26, Doboj, Bileća, Novi Grad, Zenica, Srbac i Ribnik 27, Banjaluka, Prijedor, Bihać, Grude i Sanski Most 28, Trebinje i Neum 29, te Mostar i Široki Brijeg 30 stepeni Celzijusovih.

