CVIJANOVIĆ – SRPSKA NE ŽELI TUTORA, JER JE ZRELO DRUŠTVO

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da Republika Srpska ne želi da ima tutora, jer je zrelo društvo koje može da upravlja procesima.

“Mi želimo da radimo ono za šta smo dobili povjerenje građana koji to očekuju od nas i da tim građanima odgovaramo za ono što je urađeno, a ne nekom visokom predstavniku. Ja sam ogdovorna isključivio prema građanima Republike Srpske i njih predstavljam i u njihovo ime radim, a prema nekom visokom predstavniku nisam odgovorna ni za šta”, rekla je Cvijanovićeva novinarima na Mrakovici.

Na pitanje da prokomentariše kakva će biti uloga Kristijana Šmita, Cvijanovićeva je rekla da smatra da i oni što su ga izabrali nisu sigurni kakva će biti njegova uloga.

Ona je naglasila da joj se ne sviđa to što se može čuti u izjavama određenih ljudi iz međunarodnog faktora da bi on ovdje trebao da uvede neki red, da obezbijedi prohodnost ka EU, jer smatra da je to apsolutno besmisleno.

“Besmisleno je da neki stranac iz zemlje gdje je nekada bio biran na razne pozicije dolazi da nešto uređuje u vašoj zemlji, gdje su građani vas izabrali”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala kako ne vjeruje ni u tu prohodnost prema EU, ne samo što se ne slaže s tim da takav neko uopšte koordiniše bilo kakve aktivnosti, ne daj Bože smjenjuje i nameće zakone, jer su to su stvari šrošlosti i to treba da ostanu i ne smiju se ponavljati u budućnosti, nego i zbog toga kakva se prohodnost obezbjeđuje prema EU.

“Danas jasno znamo da tamo imate najmanje tri–četiri, a ja bih rekla pet-šest država koje su vrlo oportune prema bilo kakvoj ideji budućeg proširenja, bar sada i u ovom periodu, a narednih deset godina se tako nešto neće promijeniti”, rekla je ona.

Cvijanovićeva je navela da treba da se reformiše društvo u mnogim sektorima, ali da to treba da se radi svakako radi građana, a kada je to još i kompatibilno i uporedivo sa onim što se očekuje na EU putu, onda je to dvostruko dobro.

“Međutim dobiti visiokog predstavnika koji će kao pokrenuti evropske procese da bi smo se kretali prema EU koja ne želi da se proširuje, onda mi je to prilično besmisleno”, rekla je predsjednik Srpske.

Ona je ponovila da se ne slaže sa tim da se uopšte dobija visoki predstavnik, te da bi u političkom i pravnom smislu mogla tolerisati činjenicu da je on predviđen Dejtonskim sporazumom i ako bi se birao i dejstvovao kako je međunarodnim pravom prevdviđeno.

“Onda bi mogli da kažemo da postoji neki visoki predtavnik i da se dogovorimo na koji način da se ta pozicija zamrzne ili eventualno ukine”, rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, nema sreće ni od kakvog visokog predstavnika, već treba raditi i jačati Republiku Srpsku.

“Naš odnos prema svima treba da bude jasan, mi hoćemo da živimo u miru, hoćemo da sarađujemo, pa hoćemo i da se krećemo ka EU vjerujući da će ona postati više otvorena za buduće procese proširenja, ali ne želimo da nam bilo ko bude tutor i kada dolazi na proceduralan i ispravan način i bez prijetnji, a pogotovu kad dolazi na ovaj način”, naglasila je Cvijenovićeva.

Kada je riječ o obilježavanju 79 godina od Bitke na Kozari, Cvijanovićeva je istakla da je ponosna na ono što je ovaj kraj pokazao veliku snagu, izdržljivost i opredijeljenost da se bori, da opstane, da živi za slobodu, da je izdejstvuje i da je dočeka.

“Ogromna su stradanja pratila Kozaru, ne samo koja se vezuju za bitku na Kozari. To jeste slavna bitka koja je ušla u udžbenike, ali važno je uzeti u obzir cjelokupan taj period, da znamo koliko su žrtava dali svi ljudi Kozare, a to znači i starci i žene i djece, ali i oni koji su se oborili tada za slobodu”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je Srpska otvorena da razvija saradnju sa svima i u Srpskoj i u BiH i u regiji i globvalno. “Ali ne treba da budemo naivni zato što nas je istorija naučila da svaki put kad smo bili naivni – da nije važno ni kosi ni šta si, da samo treba da radiš za dobrobit svih – da se to nekako uvijek završilo loše, sa puno stradanja, sa puno nepravde koja nas prati kroz vijekove”, rekla je predsjednik Srpske.

/SRNA/