NAREDNIH DANA I DO 40 STEPENI CELZIJUSOVIH

U Republici Srpskoj će narednih dana biti sunčano i vruće, uz porast dnevne temperature, a najviša dnevna temperatura biće od 31 do 38, na sjeveru i do 40 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutru biće vedro i sunčano uz malu oblačnost, dok će tokom dana biti pretežno sunčano, uz porast dnevne temperature u odnosu na prethodne dane.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni.

Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 24 do 30, na sjeveru i jugu do 33 stepeni Celzijusova.

U srijedu, 7. jula, jutru vedro i sunčano uz malu oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano i vruće uz porast dnevne temperature.

Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 35, na sjeveru i jugu oko 37 stepeni.

U četvrtak, 8. jula, u toku noći biće toplo, a lokalno na jugu moguća je tropska noć sa temperaturom od 20 stepeni i više. Ujutru i tokom dana biće sunčano i vruće uz porast dnevne temperature.

Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu oko 25 stepeni, a najviša dnevna od 31 do 37, na sjeveru i jugu oko 39 stepeni.

U petak, 9. jula, u toku noći biće toplo, a lokalno na jugu i sjeveru biće tropska noć sa temperaturom od 20 stepeni i iznad. Ujutru i tokom dana biće sunčano i vruće. Kasnije poslije podne i uveče postojaće uslovi za pljuskove i grmljavinu, a moguće su i lokalne nepogode.

Jutarnja temperatura biće od 18 do 23, na jugu oko 26, a najviša dnevna od 31 do 38, na sjeveru i do 40 stepeni Celzijusovih.

/SRNA/