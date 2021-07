SUTRA SUNČANO UZ PORAST TEMPERATURE VAZDUHA

U BiH sutra se očekuje porast dnevne temperature i pretežno sunčano vrijeme.

Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 20, a najviša dnevna od 24 do 30, na sjeveru i jugu do 33 stepena Celzijusova.

Ujutro će biti vedro i sunčano uz malu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uglavnom prije podne registrovana je kiša.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 10, Drinić i Han Pijesak 18, Kalinovik i Čemerno 19, Bihać 20, Sokolac i Srebrenica 21, Novi Grad i Sanski Most 22, Mrkonjić Grad, Prijedor, Tuzla i Ribnik 23, Sarajevo, Gacko, Drvar, Livno i Srbac 24, Banjaluka, Zvornik i Nevesinje 25, Bijeljina, Doboj, Neum i Rudo 26, Bugojno 27, Višegrad, Široki Brijeg i Zenica 28, Bileća i Trebinje 29, te Mostar 31 stepen Celzijusov.

