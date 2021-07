SUTRA PROMJENLJIVO DO PRETEŽNO OBLAČNO UZ NIŽU TEMPERATURU

U BiH sutra će preovladavati promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne uz uslove za po koji pljusak praćen grmljavinom uglavnom od centralnih predjela ka istoku i jugoistoku, gdje su moguće i lokalne nepogode praćene gradom i jačim vjetrom.

Ujutro će biti promjenljivo do umjereno oblačno od jugozapada ka sjeveru i istoku mjestimično je moguća koja kap kiše, a u ostalim predjelima pretežno vedro i sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha biće malo niža nego prethodnih dana, a noću svežije.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 14 do 20, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugoistoku i jugu do 36 Celzijusovih stepeni.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 21, Mrakovica i Čemerno 28, Han Pijesak 29, Kalinovik i Sokolac 30, Gacko 31, Mrkonjić Grad 32, Nevesinje i Srebrenica 33, Zvornik, Novi Grad i Srbac 34, Sarajevo, Banjaluka, Bijeljina, Bileća, Prijedor i Ribnik 35, Doboj i Trebinje 36, Višegrad 37 i Mostar 40 Celzijusovih stepeni.

/SRNA/