SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO SA KIŠOM

U BiH sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, te najvišom temperaturom od 25 do 31, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih.

Ujutru će biti promjenljivo do umjereno oblačno, od jugozapada ka sjeveru i jugoistoku mjestimično je moguća slaba kiša, a u ostalim predjelima pretežno vedro i sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana preovladavaće promjenljivo do pretežno oblačno, a poslije podne će jači razvoj oblaka nestabilnosti usloviti pljuskove sa grmljavinom uglavnom od centralnih predjela ka istoku i jugoistoku, ali djelimično i ka sjeveru. Moguće su lokalne nepogode praćene gradom i jačim vjetrom u zoni padavina.

Dnevna temperatura biće nešto niža nego prethodnih dana, a noć lokalno svježija.

Duvaće slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha danas u 14.00 časova: Bjelašnica 13, Ivan-sedlo 19, Čemerno i Sokolac 24, Sarajevo 25, Mrkonjić Grad i Tuzla 26, Zvornik, Gradačac i Zenica 27, Bijeljina i Bihać 28, Banjaluka, Prijedor i Doboj 29, Višegrad i Neum 30, Bileća 33, Trebinje 35, te Mostar 36 stepeni Celzijusovih.

