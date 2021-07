SUTRA SUNČANO UZ MALU DO UMJERENU OBLAČNOST

U BiH sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnosti sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti vedro i sunčano u većini predjela, tokom dana sunčano i vruće, uz malu dnevnu oblačnost.

Uveče je lokalno moguć kraći lokalni pljusak praćen grmljavinom, uglavnom na sjeveroistoku i od jugozapada ka dijelu sjevera, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Duvaće slab do umjeren vjetar južnog smjera. Jutarnja temperatura biće od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih.

Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas je bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u jutranjim časovima.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Mrakovica 23, Han Pijesak, Čemerno 24, Kalinovik 26, Gacko, Drinić, Sokolac, Šipovo 27, Mrkonjić Grad, Srbac, Sanski Most 28, Nevesinje, Prijedor, Srebrenica, Drvar, Tuzla 29, Banjaluka, Bileća,Doboj, Zvornik, Bihać, Neum 30, Bijeljina, Livno, Sarajevo 31, Rudo, Foča, Trebinje i Zenica 32 stepena.

U Grudama i Širokom Brijegu danas je u 14.00 časova izmjerena temperatura vazduha 33 stepena, u Višegradu 34 i Mostaru 36 stepeni.

/SRNA/