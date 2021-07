SUNČANO UZ UMJERENU OBLAČNOST, MJESTIMIČNO PROLAZNA KIŠA

U BiH sutra će biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, sa nešto više oblaka u zapadnim i sjevernim dijelovima, a najviša dnevna temperatura iznosiće od 30 do 36, na sjeveru do 40 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti vedro i sunčano u većini predjela, osim na zapadu, gdje će biti oblačnije uz uslove za prolaznu kišu i pljusak.

Naoblačenje će prijepodne i tokom dana preći od jugozapada i zapada, centralnim pojasem i sjeverom zemlje, na putu prema sjeveroistoku, dajući mjestimično uslove za slabu kratkotrajnu kišu ili pljusak, a biće uslova i za grmljavinske procese, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće vjetar slab do umjeren, južnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna 30 do 36, na sjeveru i sjeveroistoku do 39 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura u 14.00 časova: Čemerno 25, Kalinovik, Han Pijesak 29, Gacko, Sokolac, Livno 32, Nevesinje, Šipovo 32, Mrkonjić Grad, Drinić, Trebinje 33, Novi Grad, Srebrenica, Bileća, Sarajevo 34, Neum, Široki Brijeg, Rudo, Foča 35, Ribnik, Bijeljina, Tuzla, Bihać, Zenica 36, Doboj i Višegrad 37, Banjaluka i Mostar 38 stepeni Celzijusovih.

/SRNA/